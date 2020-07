DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem descer com receios do vírus, tensões políticas

LISBOA (DJ Bolsa)-- 14 de julho de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

========

As ações na Europa enfrentam um início de sessão difícil, uma vez que as restrições por causa do coronavírus estão mais rigorosas na Califórnia e as tensões EUA-China prejudicam o otimismo, numa altura em que o dólar estabiliza e os futuros do petróleo recuam.