DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem descer devido à subida das yields dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de setembro de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações podem arrancar em baixa na Europa esta quarta-feira, depois de as yields dos Treasurys de longo prazo terem alcançado novos máximos. Na Ásia, os principais índices negociavam mistos, as yields dos Treasurys afastaram-se dos recentes máximo, o dólar estabilizava, o petróleo seguia firme.