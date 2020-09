DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem estabilizar apesar de receios sobre o vírus

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de setembro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar uma abertura mais calma na maioria dos mercados apesar da perspetiva de novos confinamentos devido à pandemia. Na Ásia, as ações recuam, o dólar segue misto e o petróleo avança.

Destaques: