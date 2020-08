DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem estabilizar com foco no discurso de Powell

LISBOA(DJ Bolsa)-- 27 de agosto de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem registar uma abertura contida esta quinta-feira, com os investidores atentos ao discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell. Entretanto, o dólar estabiliza e o petróleo segue misto.

Destaques: