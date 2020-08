DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem estabilizar com pausa na subida dos mercados

LISBOA(DJ Bolsa)-- 26 de agosto de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir na linha de água esta quarta-feira, com a subida dos mercados a estagnar. O dólar sobe contra o euro e ligeiramente contra o iene, enquanto os preços do petróleo seguem mistos.

Destaques: