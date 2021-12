DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem estagnar após sessão mista em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa)-- 29 de dezembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir em baixa depois de terem alcançado máximos de cinco semanas na terça-feira. Os futuros de ações dos EUA negoceiam em alta leve ao passo que o dólar segue na linha de água e o petróleo avança.

Destaques: