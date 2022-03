DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem manter recuperação apesar do preço do petróleo

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de março de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem subir novamente, com os investidores a monitorizar os desenvolvimentos na Europa de Leste. Na Ásia, os mercados subiram acentuadamente apesar dos preços elevados do petróleo. O dólar sobe e as yields dos Treasurys estabilizam.

Destaques: