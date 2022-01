DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem mostrar cautela após Bullard prever 4 subidas de taxas

LISBOA (DJ Bolsa)-- 13 de janeiro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar uma abertura cautelosa com a política da Reserva Federal dos EUA em foco, depois da leitura do IPC dos EUA. Na Ásia, as ações recuavam, o dólar seguia na linha de água e o petróleo descia.

Destaques: