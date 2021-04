DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem prolongar ganhos graças à recuperação global

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de abril de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem avançar esta quinta-feira, depois da sessão robusta nos EUA e enquanto as ações asiáticas seguem maioritariamente em alta. Há momentos, o dólar seguia na linha de água, enquanto o petróleo recuava.

Destaques: