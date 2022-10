DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem prolongar perdas com turbulência no Reino Unido

LISBOA (DJ Bolsa)-- 13 de outubro de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem prolongar as perdas esta quinta-feira, com os investidores ainda atentos aos mercados de dívida do Reino Unido, ao mesmo tempo que esperam os dados da inflação dos EUA. Os benchmarks asiáticos caíam, ao passo que as yields dos Treasurys subiam e o dólar e os futuros do petróleo estabilizavam.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...