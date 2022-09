DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem prolongar perdas; todas as atenções na Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 21 de setembro de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações devem abrir em baixa esta quarta-feira, antes do que se prevê que seja mais uma subida acentuada das taxas da Reserva Federal dos EUA no final do dia. Os benchmarks asiáticos recuavam, as yields dos Treasurys afastam-se dos máximos recentes, ao passo que o dólar sobe e o petróleo estabiliza.