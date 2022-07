DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem prolongar queda com receios sobre o crescimento

LISBOA (DJ Bolsa)-- 12 de julho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir no vermelho esta terça-feira, depois de um fecho em baixa em Wall Street e com os receios sobre a economia global a manterem-se. Na Ásia, as ações desciam de forma generalizada, o dólar e os Treasurys continuam procurados pelos investidores e os futuros do petróleo recuam.