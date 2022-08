DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem prolongar quedas devido à incerteza sobre a política monetária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de agosto de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir no vermelho esta quarta-feira, depois de notícias económicas dececionantes e o aumento dos receios sobre o rumo das taxas da Reserva Federal dos EUA. Na Ásia, os principais benchmarks caíam, o dólar estabiliza, as yields dos Treasurys recuavam e o petróleo perdia terreno.