DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem recuar após subidas recorde em Wall Street

LISBOA(DJ Bolsa)-- 18 de dezembro de 2020 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir em baixa esta sexta-feira, numa altura em que os investidores continuam atentos às negociações de estímulos nos EUA. Na Ásia, as ações caíam depois do fecho positivo em Wall Street. O dólar avança e o petróleo recua.

Destaques: