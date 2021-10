DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem recuperar apesar da pressão de venda de tecnológicas nos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 5 de outubro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações da Europa devem recuperar esta terça-feira, apesar de uma sessão em Wall Street marcada por uma pressão vendedora e persistentes receios sobre a inflação. Na Ásia, as ações seguiam sobretudo em baixa, ao passo que o dólar, os Treasurys e os futuros do crude ganham terreno.