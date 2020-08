DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem seguir subidas de Wall Street

LISBOA(DJ Bolsa)-- 21 de agosto de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em alta esta sexta-feira, depois da subida de Wall Street na jornada anterior, com as tecnológicas a impulsionarem os principais índices e a levarem o Nasdaq para território recorde. O dólar cai, enquanto o petróleo sobe.

Destaques: