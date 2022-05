DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem ser impactadas pela inflação; petróleo sobe com embargo da UE

LISBOA (DJ Bolsa)-- 31 de maio de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

Os futuros das ações europeias seguem em baixa esta terça-feira, com os investidores entre os receios sobre a inflação e o alívio das restrições na China. Na Ásia, as ações negociaram mistas e as yields dos Treasurys subiam acentuadamente em conjunto com o petróleo. O dólar subia.