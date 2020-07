DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem ser impulsionadas por expectativas de vacinas

LISBOA (DJ Bolsa)-- 15 de julho de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

========

As ações devem recuperar com o otimismo sobre uma vacina para o coronavírus a impulsionar o apetite, numa altura em que o euro está perto de máximos de quatro meses com as expectativas de mais estímulos perante uma importante cimeira da UE.

Destaques:

========