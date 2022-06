DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem ser pressionadas novamente por receios sobre recessão

LISBOA (DJ Bolsa)-- 29 de junho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

Novas dúvidas sobre a resiliência da economia global, com uma política monetária restritiva, vão pressionar o arranque dos mercados europeus esta quarta-feira. Na Ásia, as ações negociavam em baixa em toda a linha, as yields dos Treasurys caíam, o dólar estabilizava e os futuros do crude recuavam.