DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem ser pressionadas por vírus, receios do Brexit

LISBOA (DJ Bolsa)-- 8 de dezembro de 2020 - 7:30 TMG

Opening Call:

A Europa deve seguir a queda dos mercados globais esta terça-feira, uma vez que os receios sobre o aumento dos casos de Covid-19 e a incerteza do Brexit devem dominar o sentimento dos investidores. As ações recuaram e o petróleo caiu na sessão asiática. A libra continua a cair, mas as yields dos Treasurys avançam.