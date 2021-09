DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem ser travadas por dúvidas sobre o crescimento

LISBOA (DJ Bolsa)-- 16 de setembro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

Dúvidas sobre o ritmo de crescimento da economia global devem continuar a pesar nas ações europeias. Na Ásia, a maior parte dos benchmarks caía, em conjunto com o dólar e as yields dos Treasurys. Os futuros do crude ganhavam terreno.

Destaques: