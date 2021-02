DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir à espera de progressos nos estímulos

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de fevereiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem registar uma abertura mais robusta esta quarta-feira, com o foco ainda na potencial nova ronda de despesa pública dos EUA. Na Ásia, a maioria dos mercados de ações subia, enquanto o petróleo e o dólar recuavam.

Destaques: