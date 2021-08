DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir apesar da cautela de Powell

LISBOA (DJ Bolsa)-- 18 de agosto de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A avaliação cautelosa da Reserva Federal dos EUA sobre o impacto da variante Delta na economia dos EUA deve limitar os ganhos das ações europeias esta quarta-feira. Na Ásia, as ações estabilizaram e o dólar segue misto, ao passo que as commodities avançam.

Destaques: