DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir apesar das yields e crise do hedge fund

LISBOA (DJ Bolsa)-- 30 de março de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A Europa deve voltar a subir esta terça-feira, uma vez que os investidores parecem ter ignorado os receios sobre o hedge fund Archegos e apesar da subida das yields das obrigações. Na Ásia, as ações seguiam maioritariamente em alta, o dólar negociava misto e preços do petróleo seguiam em queda ligeira.