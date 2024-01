DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir após avanço das tecnológicas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de janeiro de 2024 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações devem abrir em alta na Europa esta segunda-feira, depois de uma subida das tecnológicas ter impulsionado o S&P 500 para máximos históricos. Na Ásia, os principais índices negociaram mistos; as yields dos Treasurys consolidam e o dólar e os futuros do petróleo seguiam tendência mista.