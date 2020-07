DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir após Fed reiterar suporte

LISBOA (DJ Bolsa)-- 30 de julho de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações e outros ativos de risco devem subir na Europa, depois da promessa de Jerome Powell de manter o suporte até que a ameaça do coronavírus tenha passado para a economia dos EUA. Na Ásia, a maioria dos índices subiu. O dólar avança e os futuros do petróleo caem.