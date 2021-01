DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir após ganhos moderados em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa)-- 13 de janeiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

Uma recuperação em Wall Street deve levar a ganhos moderados para as ações europeias esta quarta-feira, apesar dos riscos políticos em Washington e os receios sobre o aumento de casos de coronavírus. Na Ásia, as ações negociavam mistas, o dólar seguia em queda ligeira e o petróleo avançava.