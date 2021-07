DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir após nova sessão positiva nos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 2 de julho de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações devem subir esta sexta-feira, após nova sessão positiva nos EUA, e com os aguardados dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA prestes a serem divulgados. O dólar regista ganhos leves e o petróleo lateraliza.

Destaques: