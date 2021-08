DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir cautelosamente com foco no IPC dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 11 de agosto de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias preparam-se para uma abertura sem grande brilho esta quarta-feira, com os traders à espera dos dados mais recentes da inflação dos EUA. Na Ásia, as ações oscilaram entre ganhos e perdas leves, ao passo que o dólar avança e os futuros do petróleo recuam ligeiramente.