DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com aumento de expectativas de recuperação

LISBOA (DJ Bolsa)-- 5 de fevereiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As praças europeias devem subir esta sexta-feira, depois de um fecho recorde em Wall Street, devido a sinais de progresso económico. Na Ásia, as ações subiam, tal como o petróleo. O dólar estabilizava contra as principais rivais.

Destaques: