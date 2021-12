DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com dados do PIB em destaque

LISBOA (DJ Bolsa)-- 7 de dezembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir sobretudo em alta esta terça-feira, sendo que o FTSE 100 pode registar volatilidade na abertura. Os futuros de ações dos EUA apontam para um arranque em alta em Wall Street, ao passo que o dólar e os futuros do petróleo sobem.

Destaques: