DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com diminuição dos receios sobre a inflação

LISBOA (DJ Bolsa)-- 26 de maio de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A Europa deve seguir os ganhos modestos das ações asiáticas esta quarta-feira, à medida que os receios dos investidores sobre a inflação dos EUA continuam a diminuir. As yields dos Treasurys subiam, enquanto o dólar e o petróleo seguem entre perdas e ganhos ligeiros.

Destaques: