DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com expectativa sobre tarifas

LISBOA (DJ Bolsa)-- 5 de julho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

A perspetiva de um alívio das tensões económicas entre os EUA e a China pode impulsionar as ações europeias esta terça-feira. Na Ásia, a maior parte dos benchmarks avançava, tal como as yields dos Treasurys e os preços das commodities. O dólar negociava sem grandes alterações.