DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com expectativas de distribuição de vacinas

LISBOA(DJ Bolsa)-- 1 de fevereiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem subir esta segunda-feira, com o aumento das expectativas sobre a distribuição das vacinas e com o alívio dos receios sobre a negociação volátil em Wall Street. Na Ásia, os mercados de ações subiram, juntamente com o petróleo, enquanto o dólar estabiliza.