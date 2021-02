DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com expectativas de recuperação

LISBOA (DJ Bolsa)-- 8 de fevereiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As expectativas de recuperação económica global devem impulsionar os ganhos das ações europeias esta segunda-feira. Na Ásia, o Nikkei atingiu um máximo de três décadas, os preços do petróleo continuavam em alta -- com o Brent perto dos $60 -- e as yields dos Treasurys subiam. O dólar seguia em alta.