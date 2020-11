DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com expectativas sobre vacina

LISBOA(DJ Bolsa)-- 16 de novembro de 2020 - 7:30 TMG

Opening Call:

A Europa deve iniciar a sessão com uma nota positiva esta segunda-feira, com o aumento do otimismo de que uma vacina para o coronavírus vai ajudar a terminar com os confinamentos que estão a devastar as economias. Na Ásia, o cenário era positivo devido aos dados económicos robustos. O petróleo ganha e o dólar recua.