DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com foco nas eleições dos EUA

LISBOA(DJ Bolsa)-- 3 de novembro de 2020 - 7:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem continuar a subir esta terça-feira antes das eleições presidenciais dos EUA, apesar dos receios de que não deverá haver um resultado definitivo. A maioria dos mercados asiáticos subia, enquanto o dólar cai contra o euro e estabiliza contra o iene. O petróleo continua preso num intervalo.