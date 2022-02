DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com foco nos payrolls dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 4 de fevereiro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir em alta esta sexta-feira, ignorando a forte venda liderada pelas tecnológicas em Wall Street. Os futuros das ações dos EUA apontam para uma abertura em alta. Na sessão asiática, o dólar segue misto e o petróleo ganha terreno.

Destaques: