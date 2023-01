DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com melhoria da confiança

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de janeiro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem subir na abertura desta sexta-feira, depois de os dados dos EUA e a subida das tecnológicas ter ajudado à confiança antes das decisões de vários bancos centrais na próxima semana. Na Ásia, os principais índices avançaram, as yields dos Treasurys negociavam sobretudo em alta, o dólar negociava ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.