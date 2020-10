DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com melhorias no estado de saúde de Trump

LISBOA(DJ Bolsa)-- 5 de outubro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar uma abertura positiva da sessão com as notícias de que o Presidente dos EUA, Donald Trump, pode ter alta do hospital esta segunda-feira. Na Ásia, os mercados avançaram, assim como o petróleo, enquanto o dólar segue misto.

Destaques: