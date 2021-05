DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir com sinais de inflação em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 3 de maio de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem registar ganhos numa sessão marcada por feriados esta segunda-feira. Na Ásia, as ações desciam com fracos volumes de negociação, juntamente com os Treasurys e o petróleo, enquanto o dólar segue misto.

Destaques: