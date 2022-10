DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; corrida a PM do Reino Unido em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de outubro de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações eruopeias devem subir no arranque da semana. Na Ásia, as ações da China e Hong Kong desciam após dados económicos mistos da China, embora outros benchmarks tenham subido. As yields dos Treasurys caíam, o dólar apreciava e os futuros do petróleo desciam.

Destaques:

