DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; Covid na China e discurso de Powell em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 30 de novembro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações podem avançar esta quarta-feira depois de a China ter definido planos para reforçar a vacinação, o que alimenta as expectativas de que os confinamentos podem acabar. Na Ásia, os benchmarks seguiam sobretudo no verde, as yields dos Treasurys e o dólar desciam, ao passo que o petróleo subia.