DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; destaque para dados dos EUA e decisão do BOE

LISBOA (DJ Bolsa)-- 11 de maio de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em alta leve na Europa esta quinta-feira, com os investidores a digerirem os dados da inflação dos EUA e a aguardarem a divulgação dos números dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego e do índice de preços no produtor, ou IPP, dos EUA, bem como a decisão do Banco de Inglaterra, ou BOE. Na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.