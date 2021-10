DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; Evergrande evita default com pagamento de juros

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de outubro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

O pagamento inesperado de juros por parte da China Evergrande ajudou aos ganhos das ações asiáticas e deve suportar os mercados europeus esta sexta-feira. O dólar segue misto e os futuros do petróleo caem, ao passo que as yields dos Treasurys estabilizam.

Destaques: