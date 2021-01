DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; expectativas de estímulos compensam receios

LISBOA (DJ Bolsa)-- 8 de janeiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

Os novos recordes em Wall Street devem impulsionar as ações europeias esta sexta-feira. Na Ásia, o Nikkei atingiu um máximo de três décadas, sendo que a maior parte dos outros índices também subia; o euro segue em alta ligeira e o petróleo ganha terreno.

Destaques: