DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; foco da semana no discurso de Powell

LISBOA (DJ Bolsa)-- 23 de agosto de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem registar uma abertura em alta esta segunda-feira, com os investidores à espera da importante reunião em Jackson Hole esta semana. Na Ásia, os mercados registaram maioritariamente ganhos, com as yields e o petróleo a subirem. O dólar e o iene recuam com o regresso do apetite pelo risco.