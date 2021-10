DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir, investidores aguardam payrolls dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 8 de outubro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em alta esta sexta-feira, dando seguimento à nota positiva em Wall Street e na Ásia após ter sido alcançado um acordo sobre o teto da dívida dos EUA. O petróleo avança ligeiramente e os futuros de crude também ganham terreno.

Destaques: