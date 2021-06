DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; investidores aguardam por Fed dovish

LISBOA (DJ Bolsa)-- 14 de junho de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar uma abertura positiva na segunda-feira, com as expectativas de que a Reserva Federal dos EUA vai manter a mensagem dovish esta semana. Na Ásia, os índices da China e de Hong Kong estão encerrados devido a um feriado, o dólar seguia em alta ligeira e o petróleo também avançava.