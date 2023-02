DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; investidores digerem comentários da Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 9 de fevereiro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem avançar na Europa esta quinta-feira, apesar do fecho negativo em Wall Street após comentários hawkish de responsáveis da Reserva Federal dos EUA. Na Ásia, os principais índices negociaram sobretudo em baixa, as yields dos Treasurys seguiam mistas, o dólar perdia terreno e os futuros do petróleo desciam....